Linn on suure Ukraina armee eendi keskpunkt, mis ulatub välja Vene armee kindlustustesse ja selle äralõikamine on Vene väejuhatuse jaoks hetkel suur kiusatus. See võimaldaks rindejoone Donetski linnast kaugemale viia. Kuid veelgi olulisem on Vene vägede jaoks sundida Ukrainat tooma sinna ressursse mujalt – Zaporižžje oblastist ja Bahmuti alt, kus ukrainlased vähehaaval edasi liiguvad.