KUULA | "Istmesoojenduse" 175. osa: kas automaksu uus mudel täidab rohkem keskkonnaeesmärki?

Alustame aga autode globaalsest mõjust keskkonnale - värske uuringu tulemused on teada. Ühtlasi on nädala number seitse. Nimelt seitse miljardit tonni.

Saate peateemana räägime pikemalt uuest automaksu kujunemise mehhanismist, mille olulisteks osadeks on nii auto vanus, heitmed kui mass. Uue mudeli järgi on võimalik olukord, kus kasutatud auto Eestis registreerimine maksab rohkem kui auto ise, samuti on nii mõnegi uue auto registreerimise tasu üle 4000 euro. Mis eesmärki see kõik siis täidab?