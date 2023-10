KUULA I Erasmus+ koordinaator: lühiajalised võimalused on ringi oluliselt avardanud

Viimased neli aastat on ta olnud Erasmus+ koordinaator ning selles rollis puutub Konsap kokku ka programmi köögipoolega. Kui paljud külalised ütlevad kõhklemata, et soovitavad seda kogemust kõigile, siis tema seda sama õhinaga kinnitama ei rutta. Koordinaatori sõnul vajavad need inimesed, kes ei kohane hästi suurte järskude muutustega, rohkem ettevalmistust. Lisaks toob ta välja, et ta on väga selle poolt, et uued lühiajalised võimalused on oluliselt ringi avardanud. Et Tehnikakõrgkoolis õppijatest on ligi pooled kaugõppes, neil on oma töökohad ja pered, siis aastaks või pooleks välismaale minna on väga keeruline. “Aga paariks nädalaks nad saavad minna. See oli väga hea algatus!”