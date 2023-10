"See võib Moskva lähedal alla kukkuda ja kogu ümbruskonna ära saastada." Ekspert Putini tuumamootoriga "põrgumasinast"

Eelmisel nädalal tunnistas Vladimir Putin, et Venemaa katsetas tuumajõul töötavat tiibraketti Burevestnik ja katsetus oli edukas. Ta rääkis sellest Valdai foorumil. Raketikatsetusest teatas varem ajaleht The New York Times. Ajakirjanikud uurisid satelliidipilte ja lennuandmeid selle liikumise kohta Novaja Zemljal.