Kõik muu, aga mitte juust: lõpuks ometi selgitati välja, mis on Kuu sees

Kuu sisemine tuum on tahke kera, mille tihedus sarnaneb raua omaga. See tehti kindlaks põhjaliku uuringuga, mida juhtis astronoom Arthur Briaud Prantsuse riiklikust teadusuuringute keskusest ja mis avaldati ajakirjas Nature, vahendab ScienceAlert.

Teadlased loodavad, et nende töö tulemused aitavad lahendada pika vaidluse selle üle, kas Kuu südamik on tahke või vedel, ning aitavad täpsemini mõista Kuu ja Päikesesüsteemi ajalugu.

Briaud ja tema kolleegid kogusid uuringu jaoks andmeid kosmosemissioonide ja Kuu laserkauguse mõõtmise katsete kohta, et profileerida Kuu erinevaid omadusi. Seejärel viisid nad läbi simulatsioonid erinevat tüüpi südamike, et teha kindlaks, millised neist kõige paremini vastavad vaatlustele.

*Kuu tuum on sarnane Maa omaga – väline tuum on vedel ning sisemine tahke (välimise tuuma raadius on umbes 362 kilomeetrit ja sisemise tuuma oma umbes 258 kilomeetrit;

*Kuu sisemise tuuma tihedus on umbes 7822 kilogrammi kuupmeetri kohta, mis on väga lähedane raua tihedusele.

Märgitakse, et selle uuringu tulemused kinnitavad teadlaste varasemaid järeldusi selles küsimuses. Samas andis see tugeva argumendi selle kohta, et Kuu ja Maa tuumad on sarnased.