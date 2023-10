FOTO | NASA Marsi kulgur jäädvustas harukordse helesinise päikeseloojangu

NASA kulgur Perseverance on jäädvustas haruldase helesinise päikeseloojangu Punase planeedi silmapiiri kohal. Ülesvõttel on näha, kuidas Päike loojub Marsi horisondi taha ja kumab külma sinakasrohelist värvi, samal ajal kui taevas Punase planeedi kohal hakkab tumenema.

„Need värvid tekivad, kui peen tolm on täpselt õige suurusega, et võimaldada sinisel valgusel veidi tõhusamalt atmosfääri tungida. Kui sinine valgus on tolmust hajutatud, jääb see Päikesele lähemale kui teised värvid,“ selgitas nähtust atmosfääriteadlane Mark Lemmon USA Texase A&M ülikoolist.