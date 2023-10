Autod koguvad kasutajate kohta tohutul hulgal andmeid – kas me teame, kelle kätte need jõuavad?

Kõik uued autod on lausa kohustuslikult üle mobiilivõrgu tootja infosüsteemidega ühendatud, päris kindlasti siis, kui ühendame auto infosüsteemidega oma mobiili. Seega liigub vähemalt osa meie kohta kogutud andmetest otsejoones autotootjateni, suur osa kindlasti ka Google’i või Apple’i käsutusse. Andmeid kogutakse sadade autodes leiduvate andurite abil.

Loomulikult on neil andmete kogumistel eelkõige positiivne pool: nad annavad meile teada eesseisvatest hooldustest, kiirendavad sobilike teekondade leidmist või hoiatavad meid juhul, kui märkavad, et meie tähelepanu on hajutatud, käed pole roolil või sõiduteele läheneb kiirel sammul jalakäija. Mugavuse nimel oleme valmis oma privaatsusest loobuma nii internetis kui neljarattalistes kompuutrites ringi sõites.

Mida me aga reeglina üldse ei tea, on see, kus ja kui hästi meie andmeid hoitakse. Veelgi enam: kas näiteks Hiina omanike käes olev autotooja tähendab, et minu isikuandmeid, autoraadios peetavad kõned ja pangaäpis olevad finants- ja terviseandmed liiguvad otsejoones organiteni, mis võivad seda minu vastu kurjalt ära kasutada?

Proovisime neid küsimusi esitada mõnele autotootjale ja peame tunnistama, et ega me liiga täpseid vastuseid ei saanud.

Tahtsime autode Eesti maaletoojatelt teada, milliseid andmeid täpselt nende autod tarkvarasüsteem oma juhi kohta koguvad, kui palju neist andmetest säilitatakse üksnes autos ja ei liigu sealt kunagi välja, millised andmed liiguvad autost üle interneti välja ja kuhu need täpselt lähevad ja mis ettevõtted nimeliselt on andmete volitatud töötlejad, kui kaua neid talletatakse, kas autofirmal on õigus oma kasutajate andmeid edasi müüa ja kas mul on autoomanikuna õigus või võimalus välistada, et minu autost ei liigu üle võrgu mitte midagi välja?

Seega üsna spetsiifilised küsimused. Mõned laekunud vastused said järgmised:

TOYOTA