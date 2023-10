Kliimaministeerium: meretuuleparkide elektri järele ei oleks täna nõudlust

Eestis toodetakse täna taastuvelektrit 3TWh/a, sellest tuuleelekter moodustab 1, päike 0,5 ja biomass 1,4 TWh - ehk et biomassi kasutamine on täna selgelt prevaleeriv. Aastaks 2030 näeb riigi plaan aga ette, et taastuvvahenditest toodetrakse elektrit Eestis kolm korda enam ehk 9,4 TWh/a, rääkis kliimaministeeriumi meretuuleenergia nõunik Nikon Vidajev.