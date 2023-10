„Kuidas said sattuda Vene eliitvägede relvad Hamasi kätte?“ Ekspert selgitab, milline oli laupäevase rünnaku „Vene jälg“

7. oktoobril anti Iisraeli pihta ulatuslik raketirünnak Gaza sektorist. Hamasi võitlejad tungisid Iisraeli ja on võtnud kümneid pantvange. 9. oktoobri hommikuse seisuga on tapetud vähemalt 700 Iisraeli kodanikku ja üle 2000 on saanud haavata.