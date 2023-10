Auto omamise hind Singapuris tõuseb hüppeliselt

Koos maksude ja imporditollimaksudega on see süsteem teinud Singapurist maailma kõige kallima riigi, kus autot osta.

Näiteks uus standardne c maksab Singapuris umbes 250 000 Singapuri dollarit (SGD), mis sisaldab COE sertifikaati ja makse. See on umbes kuus korda kallim kui USAs.

COE hinnad on mitu kuud järjest saavutanud rekordkõrgusi, kuna pandeemiajärgne majanduse taastumine on suurendanud nõudlust ja valitsus kavatseb järgmisel aastal vähendada sertifikaatide allahindlusi.

Vaatamata sellele, et Singapur on suhteliselt väike, on seal maailmas kõige rohkem miljonäre. Kuid tavaliste Singapuri elanike jaoks, kelle keskmine palk on umbes 70 000 Singapuri dollarit aastas, tähendab COE-kava, et neil võib olla raske endale autot lubada.