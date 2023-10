Gmaili meilidele saab nüüd vastata emotikoniga

Google teatas uuendusest, kirjeldades seda kui võimalust ennast väljendada ja kiiresti meilidele emotikoniga vastata. Nagu sõnumirakenduses, ilmub meili alla rida emotikone ning inimesed saavad teiste reaktsioone näha ja neile lisada.

Praegu on selline funktioon saadaval vaid Androidi rakenduses, kuid saab eeldatavasti teistele klientidele saadavaks mõne kuu jooksul.

Funktsioonil on küll ka nõrk koht - kui meililistis on inimesi, kes ei ole ametlikud Gmaili kliendid, saavad nad iga emotikoni lisandudes eraldi e-kirja ja teatise, mille sisu on see üks emotikon.

Lisaks sellele on veel üks asjaolu, mida silmas pidada - nagu kõikide teiste meilide puhul, ei saa saa valitud emotikoni tagasi võtta. Gmailis on küll võimalus meile 30 sekundi jooksul tagasi võtta (ehk reaalselt lükatakse saatmist 30 sekundit edasi), kuid selle peab eraldi sätetest sisse lülitama. Kui see ununeb, ei saa midagi ette võtta, kui hetkega vale emotikon valitakse.

Uuendusel on peale selle, et on praegu saavadal vaid Androidis, veel paar piirangut. See ei tööta äri- või koolikontode puhul ega meililistide puhul, kus on enam kui 20 meili saajat. Ühtlasi ei saa seda kasutada olles BCC-s, enkrüpteeritud meilide puhul või kui e-kirjal on kohandatud saaja aadress.

Praegu ei tundu ArsTechnica sõnul olevat võimalust seda funktiooni välja lülitada.