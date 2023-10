Joosep Lukin: tugev tiimitöö on tähtsam kui ise oskamine

Joosep, kui mõtled oma “Rakett69“ hooajale, siis mis jäi kõige enam meelde?

Kõige rohkem jäid raketist meelde ülesanded ja tiim. Iga ülesanne oli väga huvitav ja need olid just sellised, et mujal ei satuks midagi sellist lahendama. Muidugi muutis kõike omakorda tiim, sest tiimiga koos töötamine on omajagu katsumus, mis samal ajal ülesanded veelgi huvitavamaks muutis.

Kas võistlusel osalemine oli selline, nagu olid eelnevalt arvanud? Või midagi üllatas?

Ma ei oodanud üldse, et võistlusel osalemine võiks nii teistsugune olla. Väga harjumatu oli näha nii palju rohkem, kui telekast näeb. Jah, telekast vaatamine on huvitav, aga kohapealne kogemus on palju rohkemat, kui arvata võib. See oli minu jaoks kõige suurem üllatus.

Keda saates enda suurimaks konkurendiks pidasid?

Kõige suuremaks konkurendiks pidasin ma Smaragdat, sest me olime klassikaaslased ja ma teadsin, et ta on võimekas. Teiste puhul polnud ma kindel, kui suur osa on õnnel ja kui suur osa oskustel.

Millised Su oskused ja teadmised sind eelkõige finaali viisid?

Mind aitasid kõige rohkem reaalvaldkonma teadmised ehk elekter ja mehaanika. Muidugi oli palju ülesandeid, kus neid otseselt vaja polnud, samas saab seoseid tihti ikka kasutada. Väga tähtsal kohal olid mul ka käelised oskused - alati kui tuli midagi ehitada, siis olin väga elevil, sest teadsin, et see on minu tugev külg.

Mida saates osalemisega juurde õppisid?

Ma õppisin, et tugev tiimitöö on tähtsam kui ise oskamine, sest kui sulle antakse mahukas ülesanne, siis on palju parem tööd jagada. Samuti tiimis olles õpivad kõik, sest käib pidev teadmiste jagamine.

Kas koolis õpitust piisab, et “Rakett69“ saates võistelda?

Koolis õpitust kindlasti piisab, aga tuleb proovida võimalikult palju teadmisi õpikust kaugemale viia, et ka päriselt aru saada, kuidas asjad päris maailmas töötavad. Õpikutes on teemad tihti ideaalses olukorras, aga raketis võib olla olukord natuke erinev.

Milline oli osalejate omavaheline läbisaamine?