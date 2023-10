Reconeyezi turvakaamerad töötavad akutoitel. See tähendab, et kaameraid saab paigaldada paikadesse, kuhu klassikaliste turvaseadmete paigaldamine oleks väga kallis või võimatu. Riistvara kõrval on süsteemi teine suur osa aga pilves. Nimelt on Reconeyezi pilvetarkvaras tehisintellekt, mis eristab erinevaid objekte, oskab ära tunda valealarme, ja mõistab, kui kaamerat tahetakse lõhkuda või varastada.