PROOVISÕIT | EQE SUV – kas hetkel parim täiselektriline Mercedes-Benz?

EQE SUV on Mercedese täiselektriliste autode mudelirivis kaheksas. Sarnaselt suuremale EQS SUV-le on see EQE sedaani mugavam, praktilisem ja ruumikam versioon. Ja kui E-klass kujutab endast läbi aegade Mercedese olemust parimal moel, siis kas EQE maastur teeb sama särtsu-mersude hulgas?

Ehkki Mercedese mudelirivi on pikk ja mitu korda reformitud tähistus võib asjatundmatul inimesel pisut segadustki tekitada, on seal selge süsteem. EQS SUV asub seal suurte üliluksuslike EQS-mudelite all ning EQA, suurema EQB ja vananeva EQC kohal. Ja nagu ikka tähendab EQ Mercedese puhul täiselektrilisust ning SUV – see on juba maitse asi, kas krossoverit või linnamaasturit. Transpordiameti arvates on tegu lihtsalt universaalkerega sõiduautoga.