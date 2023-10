Eelmisel nädalal teatasid erinevad meediakanalid, et Ukrainasse on jõudnud esimesed tankid M1 Abrams. Ukraina sai kätte 10 tanki lubatud 31st.

Abrams on USA peamine lahingutank, mida on toodetud alates 1980. aastast. See on relvastatud 120-mm kahuri ja kolme kuulipildujaga. Tangi suur eelis on selle kaasaegne tulejuhtimissüsteem ja optika. Abramsit on kasutatud lahingutegevuses Iraagis, Afganistanis ja Jeemenis.