Ukraina armee polkovniku Serhi Grabski sõnul on venelased oma kaitseliinid eeskujulikult ette valmistanud. "See on hästi ettevalmistatud kaitsepositsioon ning venelased on kindlad, et nad suudavad seda hoida. Nad kulutasid selle rajamiseks kuid ja tuleb endale aru anda, et see on väga kvaliteetne ja tugev välikindlustuste võrk. Seal on tugipunktide vahel insenerivägede rajatud tihedad kommunikatsioonid ning traattõkked ja miiniväljad. Peale selle on venelased sinna koondanud raadioelektroonilised kaitsevahendid, et end droonide vastu kaitsta," räägib ta Fortele.