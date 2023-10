Teadlased on lõpuks kindlaks teinud tee, mida tänapäeva inimeste esivanemad Aafrikast lahkumiseks kasutasid

Uued uuringud on selgitanud täpsemalt välja, kuidas see juhtus. Nii rändasid esimesed inimesed 84 000 aastat tagasi Aafrikast välja mööda jõeteed läbi Jordaania, mitte aga üle Punase mere, nagu seni arvati, kirjutab Sky News.

Southamptoni ülikooli ja Shantou ülikooli teadlased viisid läbi uuringud Jordaania Rifti orus, kus nad avastasid nüüdseks kuivanud jõgede setetes säilinud tööriistu. Luminestsents-dateerimismeetodite abil tegid nad kindlaks nende vanus - selgus, et need on tehtud ligikaudu 84 000 aastat tagasi.