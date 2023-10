Miks seisavad vanade roomlaste ja maiade ehitised endiselt püsti? Teadlased leidsid üllatava põhjuse

Teadlased on ammu uurinud iidseid ehitisi, et aru saada, miks need endiselt veel püsti seisavad. Nüüd on koostatud pöördprojekteerimise tulemusena nimekiri koostisainetest, mida neile lisati. Eelkõige lisasid inimesed materjale nagu puukoor, vulkaaniline tuhk, riis, õlu ja isegi uriin, kirjutab AP.

Kanada Victoria ülikooli arheoloog John Oleson märkis, et isegi sadamates, kus merevesi on sajandeid vanu Rooma ehitisi uuristanud, võib betooni leida peaaegu sellisena, nagu see oli 2000 aastat tagasi valades.

Muistsete arhitektide, nagu Vitruviuse, ülestähenduste kohaselt segasid Vana-Rooma ehitajad materjale, nagu põletatud lubjakivi ja vulkaaniline liiv, vee ja kruusaga, tekitades keemilisi reaktsioone, mis kõiki komponente omavahel sidusid.

Nüüd usuvad teadlased, et nad on leidnud peamise põhjuse, miks Rooma betoon on konstruktsioone tuhandeid aastaid koos hoidnud: materjalil on ebatavaline võime ise paraneda. Kuidas täpselt, pole veel selge, kuid teadlased hakkavad leidma vihjeid. Teadlased on konsensusel, et betooni jõud tuleb lubjatükkidest, kuigi nad arvasid varem, et need tükid on märk sellest, et roomlased ei seganud materjale piisavalt hästi.

Nüüd, pärast Rooma lähedal asuvast iidsest linnast Privernumist pärit betooniproovide analüüsimist avastasid teadlased, et betoon parandab end ise. Kui tekivad praod, võib vesi betooni sisse imbuda. See vesi aktiveerib järelejäänud lubja, põhjustades uusi keemilisi reaktsioone, mis võivad kahjustatud alad täita.

Utah’ ülikooli geoloog Mary Jackson on aga teisel arvamusel. Tema uuringud näitasid, et saladus võib peituda roomlaste poolt kasutatud vulkaanilistes materjalides. Ehitajad kogusid pursetest maha jäänud vulkaanilised kivimid ja segasid need betooniga. Jacksoni sõnul muutub materjal loomulikult aja jooksul, kui see teiste elementidega suhtleb, võimaldades tekkivaid pragusid tihendada, mis on tõeliselt geniaalne.