Kassid võivad helendama hakata: teadlased selgitasid, milles asi on

Austraalia teadlased leidsid, et 125 loomaliigi – 71 päevase ja 54 öise eluviisiga looma – karval on fluorestseeruvad omadused ehk teisiti öeldes nende karv helendab ultraviolettkiirguse mõjul. Eelkõige helendavad tavalised kodukassid.

Teadlased on leidnud, et 27 loomaseltsi sisaldavad liikmeid, kelle nahal on fluorestseeruvad omadused. Tegelikult pole lõpuni teada, kas sellel omadusel on imetajate jaoks konkreetne bioloogiline roll. Võib-olla parandab see mingite visuaalsete signaalide andmist ja aitab sama liigi esindajatel omavahel suhelda.