„Aastal 2025 otsustatakse Donbassis kõik ära.“ Ekspert selgitab, kas Ukraina sõda võib veel kesta üheksa aastat

Saksamaa otsustas pikendada oma sõjalist abi Ukrainale 2032. aastani. Samal ajal lähevad prognoosid sõja kestuse osas tugevasti lahku. Iisraeli ekspert David Gendelman usub, et sõda Ukrainas ei lõpe niipea. Tema arvates on Venemaa ning Ukraina liikumas pikka kurnamissõtta. Samas on politoloog Andrei Piontkovski teisel arvamusel. Tema sõnul on täna olukord rindel Ukraina kasuks ning Putini lähikond mõtleb juba vägede väljaviimisele Ukraina okupeeritud aladelt. Venemaa kaitseministeerium on teatanud, et loodab Ukraina sõja lõpetada 2025. aastaks.