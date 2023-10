KUULA | „Istmesoojenduse“ 174. osa: 21% augustis Euroopas müüdud uutest autodest on täiselektrilised

Kütuserubriigis on jagada vaid mõned kommentaarid ja pilt liialt roosiline ei paista. Kaks suurt uudist on ka seoses automaksuga, kuid äärmisel juhul saame rääkida Pyrrhose võidust.

Vahepeal mängime kuulajatega mälumängu: mis oli kuulsa jalgpalluri David Beckhami esimene isiklik auto? Vastuse võib jätta sellesama loo kommentaaridesse, guugeldamist me ei julgusta!

Saate peateemaks on aga Euroopa automüük - äsja avaldati augustikuised andmed ja sealt leiab muuhulgas, et tervelt 21% müüdud uutest autodest olid täiselektrilised. Mis on toimumas aga teiste jõuallikatega?