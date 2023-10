@eesti.ee lõpuga e-posti aadresse saab kasutada veel kuni oktoobri lõpuni

Nimelisi @eesti.ee lõpuga e-posti aadresse ehk nn aliasi lõi riik kuni 2018. aastani eraisikutele ID-kaardi või elamisloa väljastamisel ning ettevõtetele selle registreerimisel.

Erakirjade edasi suunamiseks mõeldud nimelisi @eesti.ee lõpuga e-posti aadresse on loodud ca 590 000, kuid aktiivses kasutuses on neist alla 2%. Ehk et kasutajaid võiks veel olla kuni 12 000.

„Kõigil, kes endiselt kasutavad neid e-posti aadresse enda kontaktaadressina, tuleks hiljemalt 1. novembriks oma kontaktandmed teenusepakkujate juures uuendada, et vajalikud kirjad jõuaksid nendeni ka edaspidi,“ rõhutas RIA riikliku postkasti tootejuht Asso Kasuk.

Näiteks neil, kes on suunanud kirjad edasi Gmaili või Outlooki, on võimalik @eesti.ee e-posti aadressile kirju saatnute leidmiseks sisestada postkastis otsingureale „sent to: eesnimi.perekonnanimi@eesti.ee“.

Nimeliste @eesti.ee e-posti aadresside teenuse sulgemise otsuseni tänavu kevadel viis RIA teatel mitu põhjust. See oli tehniliselt oma aja ära elanud ning tänaseks on 95% nende aadresside kaudu liikuvatest kirjadest rämpsposti tunnustega.

„See aga tähendab, et näiteks Microsofti, Gmaili ja Yahoo spämmifiltrid peavad need kirjad koos vajalike kirjadega kinni, mistõttu ei ole see teenus täna terviklik ega töökindel,“ selgitas Kasuk. “Suhtlesime toona probleemile lahenduse leidmiseks ka suuremate e-postkastiteenuse pakkujatega ja jõudsime järeldusele, et töökindla teenuse pakkumiseks tuleks olemasoleva lahenduse asemele nullist uus ehitada.“

Ühtlasi viis RIA aasta alguses endanimeliste e-posti aadresside omanike seas läbi küsitluse, mille kohaselt neist ca 60% üldse ei tea, et neil nimeline e-posti aadress olemas on ja ca 70% ei pidanud taolise suunamisaadressi olemasolu ka vajalikuks.

„Arvestades asjaolu, et teenusel on vähe kasutajaid ning erasektor pakub sellele häid alternatiive, ei ole otstarbekas maksumaksja raha eest uut teenust looma hakata,“ selgitas Kasuk.

Rohkem infot eesnimi.perekonnanimi@eesti.ee e-posti teenuse sulgemise kohta leiab siit: https://www.eesti.ee/et/aliaste-sulgemine/aliaste-sulgemine