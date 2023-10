FOTO | Hispaania koopast leiti teadaolevalt Euroopa kõige vanem jalatsipaar

Rohust punutud sandaalide leidmine Andaluusias asuvast Cueva de los Murcielagosest ehk nahkhiirte koopast on üllatanud teadlasi, sest jalanõud võivad olla 6000 aastat vanad. Teadlaste sõnul on neoliitikumist pärinevate sandaalide näol tegu vanimate jalatsitega nii Pürenee poolsaarel kui ka Euroopas. Nende selgituse kohaselt on jalatsid hästi säilinud koobastes oleva vähese niiskuse tõttu.