Tallinnas peetud sõjavastasel konverentsil arutati Venemaa-vastaste sanktsioonide mõju

Luik ja Vare osalesid Venemaa-vastaste sanktsioonide mõju üle peetud arutelul. Hans H. Luik meenutas, et seni on teadmata 300 miljardi dollari Venemaa keskpanga reservide saatus, mida Lääne poliitikud on lahkelt lubanud Ukraina taastamiseks. „Mind üllatas meelekindlus, millega lääs blokeeris Venemaa keskpanga reservid. Suured meediakanalid -Financial Times, Die Welt, Der Spiegel, Wall Street Journal, Bloomberg- teatasid uhkelt, et Lääs blokeeris 300 miljardit dollarit Venemaa reserve. Läks mööda pool aastat ja Charles Lichfield Atlantic Council'ist teatas, et neid reserve polnud võib-olla olemas või neid pole leitud ega blokeeritud. Balti riigid hakkasi selle kohta esitama küsimusi oma esindajatele Eurokomisjonis ja need lubasid saata selle raha Kiievile Ukraina taastamiseks. Sama lubas Ursula von der Leyen ja Eesti peaminister Kaja Kallas. Seejuures ei räägi praegu keegi, kus see raha on, milliste keskpankade juures on see külmutatud,“ sõnas ta.