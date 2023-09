Teekond targa tuleviku suunas

IT valdkond oli üks, mis hakkas kiiresti arenema, sest olime unikaalses positsioonis, kus kõik pidi nullist looma. Ei olnud mingit taaka ja vanu süsteeme, mis oleks seganud uute loomist ja vaba mõttelendu. Erasektor ja avalik sektor töötasid käsikäes ja eesmärk oli ühine – luua lahendused, mis aitaksid kokku hoida aega ja väärtuslikku inimressurssi, mida meie väikeses riigis napib. Loomulikult tehti ka sellel teel palju vigu ja õpiti nendest ning see hakkas suures ilmas silma. Järgnesid juba erasektori poolsed õnnestumised, millest me kõik kuulnud oleme. Sama rada ja analoogseid loogikaid järgides on tekkinud startup kogukond ja see on üks tugevamaid maailmas. Tänu haridussüsteemi heale tasemele ja õnnestunud riskantsetele otsustele nagu Tiigrihüpe ja arvutiklasside vaba kasutuse saime tuule tiibadesse. Algselt paljuski teenusettevõtteid arendades, kellest mitmedki on täna väga edukad välisturgudel, oleme jõudnud samm sammult just oma toodete arendamiseni, olgu see siis Skype, Wise, Bolt või paljud teised. See on tõstnud lisandväärtust ja võimaldanud eestlastel taaskord omandada kogemusi, oskusi ja teadmisi, mida meil varem ei olnud. Nagu tänapäeval öeldakse – idee ei maksa midagi, teostus on tähtis. Mida rohkem on meil väljapaistvaid toote ettevõtteid, seda suurem on ka akumuleerunud teadmine ja võime järgmisi selliseid sünnitada.