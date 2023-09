„Need kurnavad meie õhutõrje välja.“ Iraani kamikaze-droonid põhjustavad Ukrainale suurt peavalu. Kuidas nendega võidelda?

Kuna Iraan ei suuda Venemaad enam suure hulga kamikaze-droonidega varustada, hakati neid tootma Venemaal. Selletüttu on Shahedi rünnakud Ukraina vastu intensiivistunud. Forte uuris, miks need nii ohtlikud on ja kuidas neist lähtuvast ohust jagu saada.