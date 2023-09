Valeinfo levib sotsiaalmeedias kui kulutuli. X-is on seda kõige rohkem

Komisjon uuris Facebookis, Instagramis, LinkedInis, TikTokis, X-is ja Youtube’is kokku 6000 postitust. Uuringus analüüsiti sisu kolmes riigis, millel on kõige suurem desinformatsiooni riskitegur: Hispaanias, Poolas ja Slovakkias. Nendel riikidel on oht sattuda valeinfo sihtmärgiks valimiste või Ukraina sõja tõttu.

Uuringu tegi valeinformatsiooni järelevalve iduettevõte TrustLab. EL-il on valeinformatsiooni käsitlemise tegevusjuhend, millega Twitter liitus 2018. aastal. Muski juhtimise all loobus ettevõte osalemast.

„Härra Musk teab, et ta ei pääse tegevusjuhendist lahkumisega karistusest, sest nüüd on meil digitaalteenuste seadus täielikult jõustunud,“ ütles Euroopa Liidu väärtuste ja läbipaistvuse volinik Věra Jourová. Ettevõtted, mis ei täida seadust, võivad saada trahvi, mis võib ulatuda 6%-ni nende ülemaailmsest käibest.

„Minu sõnum X-ile on: te peate järgima karmi seadust. Me jälgime, mida te teeksite,“ hoiatas Jourová.

„Vene riik on alustanud ideede sõda, et reostada meie inforuumi pooltõe ja valedega, et luua väär kuvand, et demokraatia ei ole parem kui autokraatia,“ ütles Jourová teisipäeval.