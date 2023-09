PÜHAPÄEVAL DELFI TV-s | Küberkuu saab väärika alguse

Pühapäeval oodatakse kõiki Noblessnerisse, sest lisaks kübertalentide oskuste proovilepanekule toimub seal ka meelelahutuslik ja hariv võistlus- ja messipäev Targa Tuleviku Tuleproov, kus kohtuvad noored, õpetajad, nende juhendajad ja meie tulevikku kujundavad ettevõtted. KüberNaaskel 2023 on ellu kutsutud eesmärgiga arendada küberoskusi ja talente Eesti noorte hulgas ja tegu on olla 14-25 aastaste noorte eelvõistlusega Euroopa võistlusele European CyberSecurity Challenge. Lisaks toredale pühapäevale Noblessneris valime seal välja ka need noored, kes esindavad meid 2024. aastal Euroopa tasemel. KüberNaasklil on olnud viimasel seitsmel aastal TalTechi juhtimisel keskne koht Eesti talentide motiveerimisel küberkaitse valdkonnas ning selle aja jooksul on KüberNaasklil osalenud enam kui 2000 noort.

Kas midagi salajast?

Alates sellest aastast on selle küberturvalisuse järelkasvu ürituse korraldamise võtnud üle Kaitseministeeriumi Sihtasutus CR14. Misasi peitub selle krüptilise nime taga? Kas midagi salajast? Sugugi mitte - asutuse igapäevaseks põhitegevuseks on korraldada Eestis toimuvaid maailma suurimaid ja vingemaid küberõppuseid, millest paljud on jõudnud ka läbi aastate leheveergudele ja teleekraanidele. Kuna Eesti riigikaitse huvides on hoolitseda küberturvalisuse oskuste järelkasvu eest Eestis, ongi meile antud austav ülesanne korraldada midagi sama vinget, kui on meie muud ägedad küberõppused, ka meie enda noortele. Ja nii korraldataksegi seda üritust sel aastal koostöös TalTechi ja teiste partneritega. See, et Eesti noortele korraldab kübervõistlust sama asutus, mis aitab korraldada samalaadseid üritusi ka NATOle, on oluline ka seetõttu, et just niimoodi tekib kõige kiirem ja lähedasem seos meie enda kübertalentide ja maailma ägedaimate küberõppuste vahel.

12 aastat kogemust