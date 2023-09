„Jah, esines reetmist.“ Ukrainas otsitakse sõjaväelaste hulgast neid, kes 2022. aastal Lõuna-Ukraina venelastele ära andsid

Sellest ajast peale on Ukraina ühiskond küsinud, kuidas sai see võimalik olla. Vähemalt enne 2022. aasta 24. veebruari arvati, et see on üldse kõige paremini kaitstud Ukraina osa. Kuid reaalsuses ei osutanud seal venelastele keegi eriti vastupanu ja isegi sildu ei hävitatud. Praegu on Ukrainas süüdlaste välja selgitamiseks pooleli kriminaalasi, mida hüütakse Zalužnõi süüasjaks.