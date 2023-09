Viimnepäev on lähedal: teadlased prognoosivad, et Maa muutub 250 miljoni aasta pärast suuresti elamiskõlbmatuks

Ajakirjas Nature Geoscience avaldatud uurimuse autorite kinnitusel on mandrid selleks ajaks ühinenud ja asuvad troopilistel laiuskraadidel ning ekvaatori lähedal. Koos globaalse soojenemisega viib see selleni, et 96% planeedi maismaast muutub inimeste ja loomade jaoks kõlbmatuks.

Teadlased märkisid, et selline ühinemine toob kaasa vulkaanilise aktiivsuse järsu tõusu ja katastroofilise süsinikdioksiidi kontsentratsiooni suurenemise Maa atmosfääris. See suurendab kasvuhooneefekti, mille tulemusel muutub enam kui 90% maast viljatuks ja suured alad kõrbestuvad. Arvutustulemused näitavad, et suvel soojeneb suurem osa suurest ühiskontinendist temperatuurini 40 °C ja jõed kuivavad ära. Autorid märkisid, et sellistes tingimustes muutuksid superkontinendi keskosad kõrbeks, kus imetajad ei jääks ellu, välja arvatud mõned liigid. Teadlased märkisid, et kui praegu on inimeluks sobiv kaks kolmandikku planeedist, siis 250 miljoni aasta pärast on võimalik elada ainult planeedi ranniku- ja polaaraladel, mis kokku moodustavad vaid umbes 8% planeedi pinnast. Uuringu autorite sõnul toob selline stsenaarium paratamatult kaasa mitte ainult imetajate, vaid kõigi suuremate elusolendite massilise väljasuremiseni.