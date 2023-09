Richard Branson: kui ma oma elus midagi kahetsen, siis selle lennu hilinemist

Ettevõtja tõdes, et paljud tema ideed on tulenenud lihtsalt frustratsioonist. Nii sai alguse ka tema lennuettevõte Virgin Atlantic – ta oli selle sünni eel väga pettunud, et pidi sõltuma kellelegi teisele kuuluvast lennufirmast, kui üritas kohtuda Briti Neitsisaartel (British Virgin Islands) viibiva tüdruksõbraga.

„Kui lõpuks ma sinna jõudsin, helistasin Boeingule ja küsisin, kas teil on müüa kasutatud 747-sid? Jah, see oli sõna otseses mõttes isiklikust pettumusest asutatud lennufirma. Ja ma arvan, et kui inimesed hoiavad oma silmad lahti, näevad nad olukordi, kus saaks midagi paremini teha. Ja siis, härrased ja daamid, tehkegi seda paremini,“ sõnas ta.

Richard Branson ei väsinud kordamast, kuidas ta armastab elu – iga minutit sellest. „Teate, meil on elamiseks see erakordselt ilus maailm,“ sõnas ta. Kõige eredamalt koges ta seda oma kosmoselennu ajal, mil ta tabas end mõttelt, et see maailm on sedavõrd väärtuslik, et teeb kõik endast oleneva, et näha, mida suudab teha selles esinevate probleemide lahendamiseks.