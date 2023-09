Xiaomi tõi turule kaks uut mobiili

Mõlemad uue seadme kaamerad on valmistatud koostöös Saksa kaameratootjaga Leica. Nende seas on 50 megapiksline lainurk-objektiiv, 50MP teleobjektiiv ja 12MP ülilainurkkaamera. Videosid salvestatakse kuni 8K-kvaliteediga.

Telefonidel on 6.67-tollise diagonaaliga ekraan, mille värskendussagedus on koguni kuni 1444 Hz.

Seadmete akud on varustatud kiirlaadimisfunktsiooniga. Mõlemad seadmed on IP68-standardile vastavalt vee- ja tolmukindlad.

Xiaomi 13T Pro töötab MediaTek Dimensity 9200+kaheksatuumalise kiibistikuga, mille kiirus on kuni 3,35 GHz. Graafikaprotsessor on Arm Immortalis-G715 GPU. Xiaomi 13T kasutab MediaTek Dimensity 8200-Ultra kiibistikku.

Xiaomi 13T Pro ja Xiaomi 13T on saadaval kolmes värvis - Alpine Blue, Meadow Green ja Black. Alpine Blue mudeli tagapaneel on kaetud Xiaomi BioComfort taimse nahaga. Meadow Green ja Black mudelitel on vastupidav klaasist tagapaneel.