15 huvitavat fakti autode kohta

Üks auto koosneb keskmiselt 30 000 osast

Hoolimata sellest, et kõigile on selge, et auto on üks väga keeruline mehhanism ja tavalisel inimesel on seda peaaegu võimatu mõista ja teadvustada, on osade koguarv veelgi muljetavaldavam. Seetõttu on asjatundlik spetsialist töö tegemiseks tõesti kasulik, sest sageli on probleemi põhjuseks väikesed nüansid, mida ei saa ilma sügava arusaamiseta arutada.

Ferrari toodab kuni 14 autot päevas

See on oluline erinevus igapäevaselt kasutatavatest autodest, näiteks Opel toodab päevas keskmiselt 10 000 ühikut. Just see piiratud väljalase muudab need nii väärtuslikuks ja eksklusiivseks, mis ei võimalda kaubamärgil kaotada oma eliitstaatust.

Auto veedab teedel vaid 5% oma elust

Keskmiselt 95% ajast on auto parklasse pargitud ja ainult 5% kasutusajast see liigub. See on oluline põhjus mõelda, kas jätate auto ohutusse ja turvalisse kohta, kus see on kaitstud soovimatute kahjustuste eest.

Klaasipuhastid leiutas naine

1905. aastal leiutas Mary Anderson klaasipuhastid, et vältida reisi ajal ebameeldivaid keerulisi olukordi, mis tekivad lume või vihma korral. Enne seda leiutist pidid autojuhid auto peatama, välja minema ja aknad käsitsi puhastama.

Püsikiiruse hoidja leiutaja oli pime

Ralph Titor sai viieaastaselt õnnetuses vigastada, mille tagajärjel kaotas nägemise, kuid ta ei kaotanud kunagi uudishimu ja kaasatust. Selle tulemusena leiutas ta mehhanismi, mis suudab pikka aega hoida püsivat kiirust ja hoida seeläbi kütust kokku.

Honda müüb sojaube

See lemmik Jaapani kaubamärk toodab mitte ainult autosid, mootorrattaid ja muid seadmeid, vaid alates 1986. aastast on Ameerika Ühendriikidest Jaapanisse sojaube eksportinud, kuna sellel ilusal saarel on nende järele alati olnud suur nõudlus.

Võidusõit algas kiirusega 25 km/h

Maailma esimesed autovõistlused toimusid 1895. aastal, kus võitja saavutas kiiruse 25 km/h. Sellest ajast alates on tänaseks palju muutunud, näiteks sõitis kiireim Vormel 1 auto kiirusega peaaegu 270 km/h.