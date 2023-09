FOTOD | Uurimisjaam Cassini tegi detailsed ülesvõtted Saturni ümber tiirlevast „kosmosepelmeenist“

Uurimisjaam Cassini tegi uued ja kvaliteetsed pildid „kosmosepelmeenist“ - Saturni kuust Pan, millel on väga omapärane kuju. Need pildid avaldas USA riikliku kosmoseagentuuri NASA pressiteenistus. „Ravioolid, pierogid, empandad... Mida teie näete? Valesid vastuseid ei ole,“ seisab NASA Instagrami lehel ülesvõtte juurde postitatud tekstis.

Pan on Saturnile lähim looduslik kaaslane. See tiirleb ümber planeedi läbides pilu ühes Saturni rõngastest, sooritades täistiiru iga 13,8 tunni järel. Selle läbimõõt on umbes 30 km.