Uuring: kihutavad elektritõukerattad häirivad enam kui pooli jalakäijaid

Uuringu tulemused näitasid, et Eesti inimesed sõidavad rohkesti ringi mitte ainult autode, vaid ka teiste liiklusvahenditega. 81% inimestest sõidab autoga, lisaks sõidab 60% inimestest jalgrattaga, 14% elektritõukerattaga, 7% mootorrattaga ja 4% mopeediga.

Inimeste vastustest selgus, et eri liiklusvahendid samadel teedel tekitavad palju pahameelt. Näiteks häirib 51% jalakäijatest see, kui elektritõukeratas sõidab kõnniteel neist suurel kiirusel mööda. 27% jalakäijatest häirivad inimeste vahel liiga kiirelt sõitvad jalgratturid. 32% autojuhtidest on pahased jalgratturite peale, kes sõidavad autode vahel, ja 15% selle peale, kui jalgrattur liikleb sõidutee ääres. Viiendikul autojuhtidest ajavad hinge täis mootorratturid ja mopeedijuhid, kes linnas autode vahelt läbi trügivad.

If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuhi Taavi Kruusi sõnul häirib inimesi see, et samadel teedel liiguvad eri kiirustega liiklusvahendid.

„Mõistagi oleks turvalisem, kui meil oleksid eraldi teed autojuhtidele, ratturitele ja jalakäijatele. Ühelt poolt häirivad kiirustajaid need inimesed, kes liiklevad aeglasemalt, ja teiselt poolt tekitab liiklusvahendite erinev kiirus ohtlikke olukordi ja rohkem õnnetusi,“ selgitas Kruus.

Uuringust ilmnes, et mitte kõik ei vaata liiklusele ühtemoodi. Näiteks kui jalakäijate seas kihutavad elektritõukerattad häirivad vähem kui pooli mehi, siis naiste osas tõuseb see näitaja 59 protsendini. Linnas autode vahel trügivad mootorrattad ja mopeedid noori eriti ei sega, keskealisi ja vanemaid juhte häirivad need aga märksa enam.

„Siin on märgata ka erinevusi Eesti eri paikade vahel. Tallinnas ja teistes suuremates linnades häirivad autode vahel manööverdavad mopeedid ja mootorrattad ligi veerandit juhtidest, jalgrataste puhul tunnevad seda koguni pooled juhid. Teistes piirkondades aga suhtuvad inimesed sellesse märksa rahulikumalt,“ lisas Kruus.