See startup on saanud kliendiks 70 protsenti Põhjamaade finantsasutustest

„Ehitame nutikat tarkvara pankadele ja finantsasutustele. Ja hea meel on tõdeda, et 70% Põhjamaade esimese taseme finantsasutustest kasutab meid praegu. Meid on 35 inimest, kontorid on siinsamas Oslos ja esimesed kaks töötajat on ka vastavatud Ühendkuningriigi esinduses,“ nii rääkis täna Oslo Innovation Weeki avaüritusel äsja Atomico investeeringu saanud ettevõtte asutaja ja CEO Marit Rodevand.

Strise’i loodav tarkvarateenus on pankadele aga tõesti hädavajalik. Nende lahendus kammib pidevalt läbi enam kui 250 000 andmebaasi ja seadusenormi – alates Venemaa suhtes kehtestatud 12 sanktsioonide paketist ja lõpetades leheartiklitega – ja nii ollakse võimelised analüüsima enam kui 450 miljoni inimese ja ettevõtte kohta käivat infot.

Tulemus: ligi 20 miljardit infoühikut suudetakse panna klientide teenistusse selle nimel, et nood tunneksid oma klienti või isikut, kes soovib selleks saada.

„Siin me oleme. Oleme loonud tehnoloogia, mis käib läbi tohutud seoste võrgud, nii et näete riske erinevate „mängijate“ vahel. Te võtate arvesse sanktsioonide andmeid, ettevõtete andmeid, poliitiliselt mõjutatud inimesi, finantsandmeid ja ühendate need kõik kokku. Lisaks saate oma töötajate jaoks kena kasutajaliidese ja tööde automatiseerimiseks nutikaid API-sid,“ rääkis Rodevand.

Ehk siis: Strise on hakanud pankade eest ära tegema selle töö, mida nõuavad nende käest näiteks rahapesu tõkestamise vastased seadused.

Rodevand rääkis, et halvad tegijad turul on muutumas üha oskuslikumaks, nad kasutavad AI-id, nad on hakanud peituma keerulise omandiõiguse, piiriülese omandi vahel, nad püüavad vargsi kaasata oma äritegevusse kurjategijaid, nad ei hooli andmete privaatsusest ega GDPR-ist „Nüüd näeme, et suudame selle kõik ka tegelikult üles leida, kokku panna ja organiseeritud kuritegevusele jälile saada.“

Strise on seega lahendanud kaks peamist rahapesuvastase võitluse probleemi. Üks neist on andmete kättesaadavuse probleem ja teiseks töövoogude probleemi.