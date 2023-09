VIDEO | Vaikses ookeanis tabati videole haruldane kaheksajalg Dumbo

Dumbo kaheksajalad ehk Grimpoteuthised on teadaolevad kõige sügavamal ookeanis elavad kaheksajalad, kelle keskmine eluiga on kolm kuni viis aastat. Neil pole erinevalt teistest kaheksajalgadest tindikotti ja nad ei suuda värvi muuta. Sellised kaheksajalad elavad ookeanisügavustes ja mõne liigi isendeid on leitud isegi 7 000 m sügavuselt, ehkki tavaliselt elavad sellised kaheksajalad 100 kuni 5 000 m sügavusel. Tavaliselt kasvavad need kaheksajalad täiskasvanueas 20 cm pikkuseks, kuid kõige suuremad selle perekonna esindajad kasvavad 180 cm pikkusteks ja kaaluda sama palju kui väike koer.