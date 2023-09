Uus pettus: kübervargad suunavad hotelli külalised võltsitud booking.com veebilehele kaardiandmete varastamiseks

Kui kurjategijad on saanud otsese ja usaldusväärse sidekanali lõpliku ohvriga, saavad küberkurjategijad saata oma andmepüügisõnumi, mis on maskeeritud nüüdseks kompromiteeritud hotelli, broneerimisteenuse või reisibüroo seaduslikuks taotluseks.

Guez märkis, et sõnum on kirjutatud professionaalselt ja modelleeritud hotellide ehtsa suhtluse järgi oma külalistega, mis välistab igasuguse kahtluse, et tegemist on pettusega. Kuna teade tuleb broneerimissaidilt ametliku kanali kaudu, ei ole sihtmärgil põhjust kahelda selle legitiimsuses.