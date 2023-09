FIAT esitleb uut Fiat 600 hübriidi

Ainult elektriajamit saab kasutada ka niinimetatud e-creeping funktsiooni jaoks, mida kasutatakse lühikesteks edasiliikumisteks gaasipedaali vajutamata – näiteks liiklusummikus (e- queueing). Autot saab parkida ka 100% elektrirežiimil, liikudes kas esimese või tagurpidikäiguga (e-parkimine). Lisaks on hübriidajam loodud nii, et suudab taastada energiavarusid aeglustamise ajal.

Uus Fiat 600 Hybrid pakub oma klientidele kahte ühenduvusteenuste paketti: Connect One ja Connect PLUS. Peamiselt turvavajadustele keskendunud Connect ONE, mis on juba sõiduki ostuga kaasas, pakub nii abi- kui hädaabikõnesid, aga ka väärtuslikku teavet, mis annab igakuiseid andmeid sõiduki tervisliku seisundi kohta.