Elektriala suurüritus Positron tõi esimesel päeval kokku üle 3000 huvilise!

Täna kell 10 algas Positroni ürituse teine päev. Kuna töötubasid on üle kümne, siis avastamist on küllaga. Kes ei jõudnud reedel käia, siis täna (23.09) on sul viimane võimalus seda teha. Tegevusi jagub eri vanuses inimestele ning kõiki võtavad vastu elektriala spetsialistid. Just selleks, et pakkuda tuge, inspiratsiooni ja avardada elektrivaldkonna tulevikuvõimalusi.