Elektriettevõtjad: elektrivaldkond on üle võtmas IT-sektori positsiooni

Kaarel Jänes kinnitas, et innovatsioon ja uute lahenduste leidmine ning kasutuselevõtt puudutab energeetika valdkonna igat lüli: „Elektrimaterjalide tootmises on täna tähelepanu keskpunktis tootearendus, elektritoomises otsitakse uusi lahendusi keskkonnasõbralikuks energia tootmiseks, koduses majapidamises otsitakse järjest säästlikemaid ja targemaid lahendusi, üldehituses on aktiivselt laual „tarkade majade“ kontseptsioon, autotööstuses on juba tehtud jõuliseid samme elektriautodele üleminekuks – erinevaid aspekte, kus elektritööstus mängib suurt rolli võib üles loetlema jäädagi,“ kirjeldas Jänes.

Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko tõi välja, et teadmispõhise, konkurentsivõimelise ja keskkonnasäästliku majanduse arendamiseks on oluline, et noored õpiksid reaalaineid ja sooviksid end energeetikaga siduda. „Rohepöörde elluviimiseks vajame oluliselt rohkem taastuvenergia tootmist, aga ka nutikaid energialahendusi, mis võimaldavad klientidel ilma täiendava pingutuseta teha soodsamaid ja keskkonnasõbralikumaid valikuid,“ rääkis ta.

„Juba täna pakub valdkond Eestis väga mitmetahulist perspektiivi oskustöölisest insenerideni,“ ütles Eesti Elektriettevõtjate Liidu (EETEL) tegevjuht Kaarel Jänes. Ta lisas, et kuna valdkonnas on alanud kiire võidujooks innovatsiooni rakendamises ja rohepöörde elluviimises, siis on noorte järelkasv valdkonnas kriitilise tähtsusega.

Kõikide nende lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks on aga vaja järjest rohkem haritud ja tegusaid inimesi. „Elektriala on võtmas üle IT-sektori positsiooni – julgen arvata, et elektrivaldkond areneb täna vähemalt sama kiiresti kui IT, kuid arengud on tugevalt omavahel seotud,“ tõdes EETELi tegevjuht.

Huvi õpingute vastu on kasvanud

TalTechi elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi direktor Ivo Palu kinnitas, et energeetika, elektrotehnika, energiamajandus, elektri- ja soojusenergia koostootmine, elektrivõrkude haldamine, varustuskindlustus, olemasolevad ja uudsed energiasalvestid, elektrisõidukid on praegu kuumad teemad ning see on tõstnud huvi selle eriala vastu.

„Aasta-aastalt on taotluste esitajate ja õppima tulevate tudengite arv meie erialale kasvanud ning sel aastal oli huvi erakordselt suur. Esimest korda saime üle 230 sisseastumisavalduse ning septembris alustas õpinguid 117 tulevast inseneri ,“ tõi Palu välja, lisades, et nendele numbritele lisab kaalu ka see, et TalTechis on vaid neli õppekava, kus alustas üle saja tudengi.

EETELi tegevjuht Kaarel Jänes nentis, et arvestades elektrivaldkonna suurust, siis need sadakond tänast liitunud sektori tulevast spetsialisti ei leevenda veel tööjõu vajadust. „Usutavasti on täna õpingutega alustajad juba mõne aasta pärast sektoris tööl ning kasvavad oma töökaares aastatega ekspertideks, kes on tõelised tulevikutegijad,“ nentis Jänes.