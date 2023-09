KUULA I Valeuudistega võitlemine, krooniline rahutus ja koostöö Palestiina naistega. Teisisõnu - Maia Klaassen.

Taskuhäälingus jagab doktorant, kuidas võitleb valeinfoga, nii igapäevases elus kui teadust tehes. Sest just selle teemaga tegelevad ka tema teadusartiklid. Ent Klaassen on seotud ka MTÜ-de ning muude projektidega, mis on võtnud sihiks infovälja hügieeni kaitsta. Muuhulgas pakub ta, mis võiks olla järgmine väärtus, mille Eesti välja käib, et sammuda digiriigina oma ala esirinnas. Vihjeks võib öelda, et selle järeldusega on seotud tema magistritöö, mis käsitles Eesti ja NATO küberkaitse võimekust.



Võõrsil elada, näiteks Küprosel ja Austraalias, jõudis Klaassen juba enne ülikooli astumist. Reisimist peab ta endiselt oluliseks. Kas või selleks, et teha vahepeal restart ning elu näha värskema pilguga.



Taskuhäälingus kuuleb sellestki, millise Erasmus+ projektiga sidus Klaassen ennast Martinique´i saarel, mida ta ise kirjeldab kui kiiret tripi paralleeluniversumisse. Projekti märksõnadeks on „migratsioon“, „upcycle„, „uudismeedia“ ning „Palestiina naised“. Klaassen rõhutab, et häid mõtteid võib palju olla, aga nende tõhusaks läbi viimiseks on vaja siiski meeskonda. Ja oma tiimiga on vaja päriselt suhelda. Rääkida. Sest väga argistest vestlustest võivad välja kasvada nii küsimused kui lahendused. „Ja kuskil zoomis selliseid ideid juba välja ei mune!“