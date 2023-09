„Tal on ilmselgelt tõsised neeruprobleemid.“ Mis juhtus Kadõroviga? Kas ta on tõesti haige ja suremas?

Meedia, poliitikud, anonüümsed allikad ja Telegrami kanalid on sel nädalal arutanud Tšetšeenia juhi ja president Putini ustava toetaja Ramzan Kadõrovi tervislikku seisundit. Oletusi on erinevaid: ühed väidavad, et Kadõrov on väga haige ja vaat et suremas, samas kui tema pressiteenistus avaldab videoid pargis jalutavast Kadõrovist.