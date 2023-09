Ülimassiivsed mustad augud neelavad mateeriat oluliselt kiiremini, kui teadlased seni arvasid

USA Northwesterni ülikooli teadlased, kes plaanisid uurida mustade aukude dünaamikat, nägid töö käigus, et pöörlemisel tõmbavad mustad augud endasse „ruumi ja aja mateeriat“ ning on võimelised rebima gaasikettad sisemisteks ja välisteks alamketasteks. Teadlased selgitasid, et mustad augud neelavad kõigepealt mateeria välimised kihid ja seejärel sisemised. Mudeldamine näitas, et see protsess võib kesta paar kuud, kuigi varem arvasid astronoomid, et see protsess võtab palju kauem aega – sadu ja tuhandeid aastaid.