Astronoomid leidsid kummalise Maa-suuruse planeedi, mis koosneb enamuses tahkest rauast

Teadlased avastasid umbes Maa-suuruse planeedi G 367 b, mis koosneb peaaegu täielikult rauast. Planeet teeb oma tähe ümber tiiru vaid 7,7 tunniga.

Science Alert kirjutab, et planeedi tihedus on peaaegu kaks korda suurem kui Maa oma: teadlased tegid kindlaks, et selle raadius on 70% Maa omast ja mass 63% Maa omast. See tähendab, et „raudne planeet“ võib olla teise suurema planeedi tuum ilma kivise vahevööta. Selleks, et planeet kaotaks vahevöö, pidi juhtuma midagi erakordset. Teadlastel on selle kohta mitu hüpoteesi:

*kokkupõrked selle ja teiste alles moodustuvate protoplaneetide vahel planeedi tekkimise järel võisid väliskihi hävitada;

*võimalik, et protoplanetaarse ketta ebatavaliselt rauarikkas piirkonnas sündiski selline planeet;

*see võib olla kunagise tohutu gaasihiiglase jäänuk. Selleks peaks planeet moodustuma tähest kaugemal ja seejärel rändama sissepoole. Nüüd on see oma tähele nii lähedal, et punase kääbuse intensiivne kiirgus hävitaks atmosfääri.

G 367 b kuulub väga väikesesse eksoplaneetide klassi, mida nimetatakse superelavhõbedateks. Nende koostis on sama, mis Merkuuril, kuid need on suuremad ja tihedamad.

Teadlased leidsid sellest süsteemist veel kaks planeeti: G 367 c ja d. Ka need tiirlevad tähe lähedal, kuid neil on väiksem mass. See viitab sellele, et nemad tekkisid rauarikkas keskkonnas.