Ülemistel alustab uus tehnoloogiavaldkonna huvikool

„Kooli loomise taga on Emili Kooli kogukond ja selge arusaamine sellest, et haridusmaastikul on vaja teha järgmine arenguhüpe. Õppekava sisaldab ettevõtlust, programmeerimist, robootikat, inseneeriat, disainmõtlemist ja multimeediat,“ ütles Emili.Techi juht Rasmus Kits.

Ta ütles, et hetkel käib kibekiire õpilaste vastuvõtt ja juba 3. oktoobril kell 17.00 starditakse Ülemiste Citys asuvas Lõõtsa tn 4 asuvas koolimajas avaüritusega, kus kõikidel juba registreerunutel ja ka uutel huvilistel on võimalik saada aimu, mida ja kuidas õppima hakatakse.

„See ei ole huviring. Ja see ei ole lihtsalt programmeerimine. See on projektõppe vormis huvikool, kus õpitakse ettevõtlust, tootedisaini, tarkvaraarendust, inseneeriat ja multimeediat ning palju muud IT ning tehnoloogiavaldkonnaga seonduvat,“ lisas Kits.