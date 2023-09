Huawei tähistas 10 aastat nutiseadmete innovatsiooni stiilse nutikella turule toomisega

Huawei tutvustusüritusel esitleti uut nutikella Watch GT 4 – populaarse nutikellade seeria uusimat täiendust, kõrvaklappe FreeBuds Pro 3 Hi-Res TWS, nutiprille Eyewear II, uusi Matepadi tahvelarvuteid ja eriti luksuslikku Watch Ultimate Gold Editionit. Barcelonas toimunud sündmus on märgiline, sest samas linnas tutvustati kümme aastat tagasi ka Huawei esimest nutikella.

Töökindlad ja stiilsed nutikellad

Huawei Watch GT seeria prioriteediks on olnud kõrgetasemeline tehnoloogia ja töökindlus. Uusim Watch GT 4 jätkab tehnoloogia innovatsiooni ja paneb samal ajal rõhku ka kella stiilsele välimusele. „Huawei uueks suunaks on panustada inimeste tervisesse ja muuta sporditegemine mugavaks, ilma et kella disaini osas peaks järeleandmisi tegema. Watch GT 4 tuleb turule kahes suuruses – 46 mm ja 41 mm –, et iga kasutaja leiaks endale sobivaima,“ sõnas tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Viimasel aastakümnel on Huawei turule toonud erinevaid tooteid, mis on silma jäänud nii uuendusliku tehnoloogia kui ka unikaalse välimusega. Huawei otsib kelladele ka pidevalt uusi materjale, et pakkuda tipptasemel, vastupidavat ja mugavat kasutajakogemust. Kelli on võimalik aina enam ka isikupärastada, vahetades rihmu ja numbrilaudu.

Järjepidev arendustöö parimaks terviseseireks

Tervise monitoorimise osas on Huawei täiustanud oma nutikelli nõnda, et nii nooremad kui ka vanemad, sportlikumad ja vähem sportlikud kasutajad leiaksid enda jaoks vajalikud funktsioonid. „Fookuses on kasutajate holistiline heaolu – seda nii riskide monitoorimise, haiguste ennetamise kui ka sporditervise jälgimise osas,“ selgitab Mishina.

„Juba kümme aastat on Huawei töötanud selle nimel, et leida lahendusi valdkonna väljakutsetele. Eelkõige on leitud lahendusi nutikellade aku kestvuse, mõõtmistäpsuse ja kandmismugavuse osas,“ toob Mishina välja. Seadmete pidev täiustamine annab kasutajatele täpsed mõõdikud südame löögisageduse, vere hapnikusisalduse ja üldiste riskiprofiilide kohta.