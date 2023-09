Sõiduproov: täiselektriline Volkswagen ID.3 – tõestus, et ühest laadimisest nädalas piisab täiesti

Sport-reziim on ka masinal olemas. Ametlik kiirendus on 7,4 s sajani ning maksimaalne kiirus on piiratud 160 km/h. Auto seismajäämisel teeb esisild veidi häält, aga võib olla oli asi liiga uues ja sissesõitmata autos.

Selgus veel üks huvitav tõsiasi: mootoril on vast auto keremõõtmeid, raskust, vedrustust ja malbet välisilmet arvestades ehk jõudu liigagi palju. 240hj võimust, 310nm pöördemoment ja tagavedu tähendab kahte asja: esiteks seda, et reeglina küsida iga rohelise tule süttimise järel, kuhu kõik teised jäid, teiseks seda, et suure hooga ringteid võttes kippus auto õige veidi ülejuhitavaks muutuma, aga eks see on harjumise asi, lõbus oli igal juhul.

Nagu märgitud, siis auto ise on tõesti kompaktne ja hästi läbimõeldud. 4,26 meetri pikkusele autole on suudetud siiski alla panna 2,77-meetrine teljevahe (tuliuuel Renault Cliol näiteks vaid 2,58 meetrit ja imepikal Ioniq 6l 2,95m).

Tõsi, nagu märgitud, siis auto on VW ID.-seeria elektrimasinate väikseim ja ühtlasi kergeim (ID.2 peaks tulema aastal 2025). See kaalub elektriauto kohta vähe – 1,8 tonni – ning seega ei ole ka vajadust just suurima mahutavusega järele ehk selle näiduks on 58kW.

Reaalne kasutus näitas, et kui esmaspäeval alustasin autoga sõitmist 100% laaditud aku ja 370-kilomeetrise ennustatava sõiduulatusega, siis neljapäeva hommikuks oli mul alles jäänud veel 58% akut ja 209 kilomeetrit sõiduulatust. Kusjuures, töö-trenn-pood-kodu-töö marsruut viis mind igal õhtul linnast välja nii et ma ei ole päris kindel, kas pühapäevaks oleksingi suutnud masina akut tühjaks sõita.

Välisilme, eriti eest vaadates, on autol tõesti malbe ja kaugel maskuliinsusest ning agressiivsusest. Lauge katusejoon ainult rõhutab seda tunnetust. Veidi erksust annab juurde must katus ja pagasiruumiluuk. Võrreldes eelmise versiooniga on välisilmes ära jäetud asjatud plastliistud ja nii on üldtunnetus veelgi puhtam ja värskem. Tagaosas on kogu valgussignatuur nüüd LED (varem olid osas elemendid lihtsalt helkurid):

Pimedaajal tervitab lähenevat autojuhti esitulede värvimäng, valgustus ukselinkide sees ning maapinnale kuvatav valgussignatuur:

Auto sisemuses on VW-le omaselt näidikutedisplei kõige hädavajalikuma infoga toodud otse rooli taha. Mis mulle VW uuemaid autosid juhtides jätkuvalt väga meeldib, on see et autosse istudes pole vaja masinat sisse lülitama asuda – käiguvalitsis D või R sisse ja minekut! Teiseks muidugi peamine juhiabisüsteem, mis kaardirakenduse põhjal enne ristmikke, kurve või ringteid (või ka eessõitjat märgates) autole ise sobiva kiiruse valib. VW on selles osas lihtsalt parim.

Kõige suurem uuendus ID.3 sees on aga see, et kõva plastik on nüüd asendatud märksa pehmemate ja seega ka vaiksemate pinnakattematerjalidega. Seda nii armatuuril kui käetugedel. Auto istmeid saab liigutada sõltuvalt varustuspaketist kas käsitsi või elektrooniliselt, istmekatteid on samuti mitut eri versiooni. Auto panoraamkatuse (mitte kõigil autodel) kate liigub mitte tavapäraselt - ehk siis suunaga tagant ette.

Põhivarustuses või lisana tellitavate funktsioonide nimekirjast tasuks tähele panna veel kurvis õige suuna võtvaid maatriks-esitulesid (need, mis eesolijaid ei pimesta), kokkupõrke ohu ja jalakäijate märkamise hoiatussüsteemi, adaptiivse püsikiirusehoidja ja mobiili juhtmevaba laadimise – kõik muu kaasaegne ka muidugi olemas või tellitav.

Tõsi, pagasiruumi tuleb mis iganes taseme mugavuspaketi puhul avada ja sulgeda käsitsi – sinna elektrit selle mudeli puhul ei kulutata. Viimase tarkvarauuendusega sai auto multimeediasüsteem endale külge ka mängud - nii saab roolitaga istuja kergelt tema poole suunatud multimeediaekraanil ummikus istudes näiteks malet mängida.

Moller Autos on uus ID.3 proovimiseks täiesti olemas, tasub kindlasti sõit ära teha - tundub, et sellist elektriautot võiks olla igapäevasõitudeks juba üsna mõistlik omada.