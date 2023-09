NASA toimetab Maale tüki ühest kõige ohtlikumast asteroidist - millal see juhtub?

Pärast seitset aastat kosmoses, naaseb NASA sond OSIRIS-REx 24. septembril Maale ning toob kaasa proovi kõige salapärasemast ja ohtlikumast asteroidist Bennu. See missioon läheb ajalukku, kirjutab portaal Space.

Kuumakilbiga varustatud OSIRIS-REx peaks sisenema Maa atmosfääri kiirusega umbes 43 000 km/h, seejärel pidurdama langevarjude abil kiirust 16 km/h-ni ja maanduma Ameerika Utah' osariigi kõrbes. Ilma liialduseta on sondi sees väga hinnaline proov. „2020. aasta oktoobris kogus kosmoseaparaat 500 meetri laiuse Maa-lähedase asteroidi Bennu pealt materjali, mis sisaldab teavet Päikesesüsteemi ajaloo kohta,“ seisab teadaandes.

Missioon startis 2016. aastal, 2018. aastal maandus uurimisaparaat Bennule ja 2020. aastal alustati proovide kogumisega, kuna teadlastele sai selgeks, et nad on silmitsi veelgi keerulisema väljakutsetega, sest Bennu on kaetud rändrahnudega.