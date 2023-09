Süüdistus: Google Maps suunas auto kokkuvarisenud sillalt jõkke, juht hukkus

Traagiliselt hukkunud Philip Paxsoni perekond kaebab ettevõtte kohtusse, kuna õnnestuskohal olnud sild oli kokku kukkunud juba üheksa aastat varem, ent Google polnud seda oma kaardil ikka ära märkinud, kirjutab The Charlotte Observer .

„Ta ei tundnud kohalikke teid ja tugines Google Mapsile, lootes, et see juhatab ta turvaliselt koju oma naise ja tütarde juurde,“ ütlesid perekonna advokaadid.

Mees oli pimeduses ja vihmas küll ettevaatlikult sõitnud, ent järgis pahaaimamatult Google'i aegunud juhiseid. Nii jõudis ta kohani, mida kohalikud kutsuvad nimega „Bridge to Nowhere“. Ta sõitis Snow Creeki jõkke ja uppus.

Kohalikud elanikud olid pärast silla kokkuvarisemist 2013. aastal korduvalt Google'iga ühendust võtnud, et lasta neil oma veebikaarte muuta. Kohtusse kaevati ka kolm kohalikku ettevõtet, väites, et neil on kohustus silda hooldada.